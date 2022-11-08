Информационная программа «Новости» от 8.11.2022.





00:00 Выпуск.

00:50 В Инте прошли командно-штабные учения по гражданской обороне.

03:36 Призванные по частичной мобилизации из республики Коми поблагодарили главу региона за поддержку.

04:23 Молебен о здравии военнослужащих.

04:47 Мэр Инты проведет прямую линию.

05:26 Сотрудник ПСЧ-33 выступил в смотре-конкурсе МЧС России «Лучший пожарный».

09:14 Медики приглашают горожан на вакцинацию.

14:15 Патриотическое мероприятие в Гимназии № 2.

18:51 Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства.

26:20 Горожан приглашают в ДКиТ отметить день рождения Деда Мороза.

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