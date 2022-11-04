Информационная программа «Новости» от 3.11.2022.





00:00 Выпуск.

00:50 Депутаты провели заседание Совета Округа.

10:45 Спасатели рекомендуют горожанам строго соблюдать правила пожарной безопасности.

17:17 Прямая линия с начальником отдела спорта АМОГО «Инта».

25:31 10 ноября запланировано проведение личного приема руководителем СУ СК России по РК.

26:12 В бассейне «Дельфин» проводятся бесплатные занятия.

30:36 Птицефабрика «Зеленецкая» активно развивает торговую сеть в Инте.

Все выпуски "Новостей" https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ