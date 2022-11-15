Информационная программа «Новости» от 15.11.2022.





00:00 Выпуск.

00:56 Мэр Инты Владимир Киселёв ответил на вопросы интинцев во время прямой линии.

08:52 На территории Округа установлен особый противопожарный режим.

12:21 15 ноября в России отмечают День призывника.

13:36 Сотрудники полиции посвятили в кадеты 5-ти классников.

19:13 В Гимназии № 2 заменены двери центрального и запасного выходов.

23:38 Юные танцоры ЦВР стали лауреатами международного конкурса.

28:12 Воспитанникам ВБЕ закупили защитную экипировку и инвентарь.

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