Информационная программа «Новости» от 15.11.2022.
00:00 Выпуск.
00:56 Мэр Инты Владимир Киселёв ответил на вопросы интинцев во время прямой линии.
08:52 На территории Округа установлен особый противопожарный режим.
12:21 15 ноября в России отмечают День призывника.
13:36 Сотрудники полиции посвятили в кадеты 5-ти классников.
19:13 В Гимназии № 2 заменены двери центрального и запасного выходов.
23:38 Юные танцоры ЦВР стали лауреатами международного конкурса.
28:12 Воспитанникам ВБЕ закупили защитную экипировку и инвентарь.
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