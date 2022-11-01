Информационная программа «Новости» от 1.11.2022.
00:00 Выпуск.
01:01 На сутки в Инте будет снижено давление холодного водоснабжения.
02:49 В Инте будет построена газовая котельная.
08:33 С 1 ноября в России стартовал осенний призыв.
10:15 В Инте открылась выставка-конкурс «Мастер года 2022».
14:10 Закрытие лагеря «Лингвистический калейдоскоп».
23:37 Инта присоединится к акции «Ночь искусств-2022».
26:46 Птицефабрика «Зеленецкая» активно развивает торговую сеть в Инте.
Все выпуски "Новостей" https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ