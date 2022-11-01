Информационная программа «Новости» от 1.11.2022.





00:00 Выпуск.

01:01 На сутки в Инте будет снижено давление холодного водоснабжения.

02:49 В Инте будет построена газовая котельная.

08:33 С 1 ноября в России стартовал осенний призыв.

10:15 В Инте открылась выставка-конкурс «Мастер года 2022».

14:10 Закрытие лагеря «Лингвистический калейдоскоп».

23:37 Инта присоединится к акции «Ночь искусств-2022».

26:46 Птицефабрика «Зеленецкая» активно развивает торговую сеть в Инте.

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