✳ Вести Тимана. Сосногорск | 14.10.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — УСПЕХ СОСНОГОРСКИХ ПЕДАГОГОВ

Сосногорские педагоги продолжают доказывать свое профессиональное мастерство. В этом году, в День учителя, представители отрасли не только принимали поздравления, но и чествовали коллег, добившихся признания на региональном и федеральном уровне.

04:52 — PROДВИНУТАЯ МОЛОДЕЖЬ

В Доме детского творчества прошло очередное мероприятие для учащихся городских школ в рамках проекта «PROдвинутая молодежь». В Сосногорске он реализуется уже второй год.

08:02 — ГРУППА «ДЕНЬ» В СОСНОГОРСКЕ

После многолетнего перерыва в Сосногорске выступила музыкальная группа «День». Творчество группы связано с патриотизмом, призывает к почитанию предков, возрождению духовных и культурных традиций. Поэтому песни актуальны в том числе для кадетов, особенно в нынешнее время.

10:36 — ДЕТСКИЙ САД ХОККЕЙНЫХ НАДЕЖД

В Сосногорском районе стартовал проект «Детский сад хоккейных надежд». Он появился в Пермском крае в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». Инициатива разошлась по всей стране, в том числе дошла и до Республики Коми.