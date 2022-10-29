В Коми определены тарифы на тепловую энергию и теплоносители , предоставляемые ПАО «Т Плюс».





В Коми определились с тарифами на тепловую энергию и теплоносители для населения, предоставляемые ПАО "Т Плюс" в Сыктывкаре, Сыктывдинском районе, Инте, Сосногорске и Ухте. Соответствующий проект приказа Комитета по тарифам размещен на портале общественного обсуждения проектов законов и нормативных актов Республики Коми. Каждый желающий может оставить свой отзыв и высказаться по поводу законодательной инициативы.