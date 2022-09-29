Вручение государственных наград России участникам специальной военной операции на Украине





Жители Коми награждены за мужество, отвагу и самоотверженность.

27 сентября, Глава Республики Коми Владимир Уйба вручил государственные награды Российской Федерации участникам специальной военной операции на Украине – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль Суворова.

«Сегодня мы чествуем наших доблестных воинов, бойцов, которые с честью и достоинством выполнили свой воинский и гражданский долг перед Родиной. Когда неофашистский режим угрожает безопасности нашей страны, Россия вынуждена защищаться, защищать жителей Донбасса и освобождённых территорий. Уважаемые воины, наши защитники! Вы как истинные патриоты встали на защиту Отечества и в ходе специальной военной операции с риском для жизни, проявляя мужество, отвагу и героизм, доказали, что русский солдат и русский воин – самый стойкий. Вашими подвигами гордятся Россия и Республика Коми», — обратился к участникам спецоперации Владимир Уйба.

Всем, кто сейчас находится на передовой, и тем, кто отправился на военные сборы по частичной мобилизации, Глава Республики Коми пожелал успешно нести ратную службу, отстоять интересы страны и вернуться домой живыми и невредимыми.

Также Владимир Уйба встретился сегодня с родным и близкими воинов, геройски погибших в ходе спецоперации на Украине. Глава региона передал им награды, которыми были посмертно награждены воины из Республики Коми.

https://rkomi.ru/news/2541