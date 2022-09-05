ВОТ ТАК И НАДО ОТДЫХАТЬ ! СЕМЕЙНЫЙ ВЫЕЗД АВГУСТ 2022 ПРОВОЖАЕМ ЛЕТО Часть 2





Лето пролетело быстро. И наш запланированный семейный выезд на рыбалку постоянно откладывался по тем или иным причинам. И вот наконец то на закате лета этот выезд всё таки состоялся ! И наша цель не поймать много рыбы, а посидеть у костра, поесть ухи с дымком, пообщаться с друзьями. И это у нас получилось ! Хотя и без рыбы не приехали. РЫБАЛКА УДАЛАСЬ !

На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #рыбалка2022 #рыбалканаспиннинг #ОТДЫХНАПРИРОДЕ