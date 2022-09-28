Владимир Уйба об отправке гуманитарного груза Ровенькам и сборе средств на обеспечение резервистов

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Владимир Уйба об отправке гуманитарного груза Ровенькам и сборе средств на обеспечение резервистов

Реквизиты для перечисления пожертвований

Получатель платежа:
ФОНД «ДОБРАЯ РЕСПУБЛИКА»
ИНН 1101171396/КПП 110101001
ОГРН 1211100001980

Счет в Сбербанке:
Р/с: 40701 810 1 28000000053
К/с: 30101810400000000640
БИК 048702640
Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк

Назначение платежа для физических лиц:
«Добровольное пожертвование на программу помощи военнослужащим, дата рождения, серия номер паспорта.»

Назначение платежа для юридических лиц:
«Добровольное пожертвование на программу помощи военнослужащим, ОГРН.»

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