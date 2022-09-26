✳ Вести Тимана. Сосногорск | 26.09.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В администрации Сосногорского района прошло очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. В связи с тем, что в предыдущем квартале собрание не проводилось, повестка дня оказалась объемной и включила в себя 16 вопросов.

01:31 — ФЕСТИВАЛЬ ГТО

Жители четырнадцати районов Республики Коми приняли участие в Летнем фестивале ГТО, который прошел в Сосногорске в минувшие выходные.

05:08 — ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Об изменениях в федеральном законе «об исполнительном производстве» рассказывает старший помощник прокурора г. Сосногорска Елена Жирякова