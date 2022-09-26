✳ Вести Тимана. Сосногорск | 26.09.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В администрации Сосногорского района прошло очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. В связи с тем, что в предыдущем квартале собрание не проводилось, повестка дня оказалась объемной и включила в себя 16 вопросов.
01:31 — ФЕСТИВАЛЬ ГТО
Жители четырнадцати районов Республики Коми приняли участие в Летнем фестивале ГТО, который прошел в Сосногорске в минувшие выходные.
05:08 — ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Об изменениях в федеральном законе «об исполнительном производстве» рассказывает старший помощник прокурора г. Сосногорска Елена Жирякова