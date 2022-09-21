✳ Вести Тимана. Сосногорск | 21.09.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — С НОВОСЕЛЬЕМ!
Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних сосногорского Центра соцзащиты населения отметило новоселье. Это – место временного пребывания для детей из неблагополучных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
02:44 — «ГЕНИЙ – ЭТО ТЫ!»
Весной сосногорская детская и юношеская библиотека присоединилась к федеральному проекту «Гений места». Его кураторы – Министерство культуры и Российская государственная библиотека. Проект реализуется почти на 200 площадках в 70 субъектах страны.
05:13 — ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Об ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения разъясняет помощник прокурора г. Сосногорска София Таратута