✳ Вести Тимана. Сосногорск | 19.09.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — КРОСС НАЦИИ-2022

Сосногорск присоединился к масштабному спортивному событию «Кросс нации». День бега проводится по всей стране с 2004 года. Дистанцию от 1 до 12 км. бегут школьники, студенты, работники учреждений и предприятий.

03:51 — ЗНАКОМСТВО С «АЙЮВОЙ»

Первоклассники третьей сосногорской школы побывали в гостях в плавательном бассейне «Айюва». Экскурсию организовало руководство спортивного комплекса «Химик». Основная задача – показать подрастающему поколению работу спортобъектов изнутри и привлечь юных горожан к спорту.