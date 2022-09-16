✳ Вести Тимана. Сосногорск | 16.09.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — СОСНОГОРСК ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ
В администрации района провели еженедельный штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду. 15 сентября – крайний срок сдачи паспортов готовности домов к подаче отопления. Представители управляющих компаний отчитались по жилому фонду, который находится у них на обслуживании.
02:08 — СУББОТНИКИ ПО ВЫСАДКЕ РАСТЕНИЙ
На новой «Аллее кадетов» по улице Первомайской высадили 30 кустов сирени и 30 – рябины. Субботник по высадке растений прошел и в Сквере памяти жертв политических репрессий.
04:19 — МЕДИКИ РАЗЪЯСНЯЮТ
О вакцинации от гриппа и COVID рассказывает заведующий взрослым амбулаторно-поликлиническим подразделением ГБУЗ РК «Сосногорская ЦРБ» Елена Бикчурина