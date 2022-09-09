✳ Вести Тимана. Сосногорск | 09.09.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — «ДОБРОШКОЛА»: ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!

Перед началом учебного года в каждом образовательном учреждении проводят косметический ремонт и другие обязательные работы. Специальная коррекционная школа-интернат № 5 города Сосногорска стала одной из российских «Доброшкол». Презентация проекта состоялась на этой неделе.

05:59 — НОВАЯ «ТОЧКА РОСТА»

Очередная «Точка роста» появилась в Сосногорском районе. Восьмое по счету образовательное пространство, предназначенное для развития юных жителей муниципалитета, было открыто в пятой городской школе. «Точка роста» объединяет кабинеты физики, химии и биологии.

10:21 — ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Общественный Совет при администрации МР «Сосногорск» вновь провёл очередное заседание. В повестке – 7 вопросов. Под пристальным вниманием общественников оказались вопросы, связанные с ЖКХ.

15:10 — СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАЗЪЯСНЯЕТ

О социальном пакете рассказывает специалист по социальной работе отдела назначения пособий и компенсацией Ольга Королева.