В Ухте со свидетелей убийства взыскана компенсация морального вреда

В Отделении судебных приставов по Ухте окончены четыре исполнительных производства о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением, с двоих свидетелей убийства, которые затем совершили заранее не обещанное укрывательство этого особо тяжкого преступления.

Все действующие лица трагедии — трое молодых людей и девушка — 2000 года рождения. Все характеризовались положительно, учились, работали. Коротать вечер компания начала с пива, продолжили водкой, фотографировались на балконе. Ночью двое парней поссорились. И, когда уже казалось, что конфликт исчерпан, один нанес другому сзади смертельный удар ножом в шею.

Утром свидетели убийства, которые к тому времени протрезвели, участвовали в сокрытии следов преступления. Молодой человек из страха помог убийце вынести тело жертвы во двор, девушка смывала кровь в квартире.

Благодаря бдительным жителям дома преступников задержали тем же утром. Умышленно причинивший смерть человеку получил 10 лет колонии строго режима, его подельники — условные сроки. Все трое обязаны выплатить родителям погибшего компенсацию морального вреда, причиненного преступлением.

Четыре исполнительных документа в отношении свидетелей на общую сумму 340 тыс. рублей были предъявлены в ОСП по Ухте. Сразу после возбуждения исполнительных производств должники внесли на депозитный счет службы необходимую сумму. Средства направлены взыскателям.

Исполнительное производство в отношении заключенного колонии строго режима ведется в Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми. Взысканию подлежат 3 млн рублей. Взыскание, в частности, обращено на заработную плату осужденного. Платежи из колонии пока не поступали.