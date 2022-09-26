В Сыктывкаре благодаря судебным приставам продавец недвижимости вернул покупателю аванс

В Отделении судебных приставов по Эжвинскому району г. Сыктывкара окончено исполнительное производство о взыскании неосновательного обогащения и судебных расходов в сумме 215 тыс. рублей с сыктывкарца, который передумал продавать комнату в коммунальной квартире.

Взыскатель, которая занимает две комнаты в коммуналке, собиралась выкупить третью, заключила с продавцом предварительный договор купли-продажи, внесла аванс в размере 200 тыс. рублей. В последствии основной договор так и не был заключен, однако деньги покупателю продавец не вернул.

Должник не рассчитался со взыскателем по доброй воле и после возбуждения исполнительного производства. Поэтому судебный пристав вынесла запрет на регистрационные действия с принадлежащей должнику недвижимостью, затем составила акт описи и ареста гаража и начала процедуру подготовки его к продаже.

Чтобы не лишиться собственности, должник полностью погасил долг перед взыскателем и перечислил больше 15 тыс. рублей в федеральный бюджет в качестве исполнительского сбора.