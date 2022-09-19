В Коми лесоперерабатывающее предприятие возместило ущерб травмированной работнице

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончено исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда в пользу травмированной на производстве работницы лесоперерабатывающего предприятия в Усть-Вымском районе.

Сыктывкарка, работавшая вахтовым методом в цехе клейки фанеры, попала под автопогрузчик, который двигался задним ходом без световых и звуковых сигналов. В результате женщина получила тяжелую травму, лечилась в стационаре и амбулаторно, однако, по прогнозу медиков, полного восстановления здоровья достигнуто не будет.

Моральный вред, причиненный работнице, суд оценил в 550 тыс. рублей и возложил обязанность по выплате компенсации на работодателя.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав предупредил руководителя предприятия об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и взыскании исполнительского сбора в случае просрочки выплаты, а также установил имущественное положение должника — в данном случае это рублевые и валютные счетах в банках и 56 единиц техники.

Обращение взыскания на доходы и запрет на регистрационные действия с автотранспортом не понадобились: предприятие выплатило работнице всю сумму в срок, установленный для добровольного исполнения требований.