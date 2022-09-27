Студия 11. 27.09.22





— Креативный музей. Главное хранилище артефактов и исторических документов — Национальный музей Коми, стал победителем федерального конкурса

— Рядом с малышами. Дошкольные работники отмечают профессиональный праздник. Каково это — двадцать лет воспитывать карапузов?

— Покраска на зиму. Готовим плодовые деревья к снежному плену.

— Зачитанные до дыр. Как приводят в порядок потрёпанные книжки.

— Собрался в турпоездку – получи консультацию. К кому обратиться за советами перед предстоящим путешествием.

— Когда душа поёт. Наслаждаемся голосом исполнителя из Печоры в этот прекрасный осенний день.