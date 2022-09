Студия 11. 13.09.22

— Черная кошка – к беде. Насколько суеверны жители столицы Коми?

— Сыктывкар сквозь века. В центре внимания– историческая часть города.

— Белые медведи в окружении полевых цветов. Фоторепортаж о необычных летних каникулах.

— Нелегкая судьба. Воспоминания о питерском садовнике, который отбывал ссылку в одном из Коми лагарей.

— London is the capital of great Brittan. Не ограничиваемся стандартными фразами – погружаемся в иностранный язык глубже.

— Развиваем ребенка с помощью подручных средств. В помощь – пластиковые стаканчики.