Студия 11. 13.09.22
— Черная кошка – к беде. Насколько суеверны жители столицы Коми?
— Сыктывкар сквозь века. В центре внимания– историческая часть города.
— Белые медведи в окружении полевых цветов. Фоторепортаж о необычных летних каникулах.
— Нелегкая судьба. Воспоминания о питерском садовнике, который отбывал ссылку в одном из Коми лагарей.
— London is the capital of great Brittan. Не ограничиваемся стандартными фразами – погружаемся в иностранный язык глубже.
— Развиваем ребенка с помощью подручных средств. В помощь – пластиковые стаканчики.