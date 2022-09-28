Ревнивец в Коми компенсировал возлюбленной моральный вред и материальный ущерб

В Отделении судебных приставов по Княжпогостскому району окончено исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда, расходов на лечение, ущерба от порчи имущества, судебных расходов в размере 133 420 руб. 34 коп.

Должник — мужчина 1979 года рождения, который в порыве ревности избил возлюбленную и испортил принадлежащие ей вещи — верхнюю одежду, синтезатор и зеркала.

Судебный пристав установила имущественное положение должника, затем обратила взыскание на счета в банках, наложила запрет на регистрационные действия с мотоциклом «Урал» и направила по месту работы должника постановление об удержании половины заработной платы.

Благодаря постоянному доходу долг перед взыскателем погашен за 3 месяца.

Взыскание исполнительского сбора выделено в отдельное исполнительное производство.