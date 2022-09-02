Открытие памятника Герою России Владимиру Носову в селе Коровий Ручей Усть-Цилемского района





В Усть-Цилемском районе установили памятник Герою России Владимиру Носову.

Церемония открытия состоялась 1 сентября в селе Коровий Ручей – на родине десантника, погибшего во время специальной военной операции на Украине. В мероприятии принял участие Глава Республики Коми Владимир Уйба.

На открытии памятника присутствовали родители героя Надежда и Николай Носовы, его племянник, воспитанник 10 класса кадетской средней общеобразовательной школы села Коровий ручей Евгений Носов.

«Владимир Носов – сегодняшний Герой России. Уверен, что для кадетов его родной школы он всегда будет являться примером беззаветного служения Родине, мужества и героизма, — отметил глава Коми. -Уважаемые Надежда Владимировна и Николай Иванович, Владимир Николаевич оставил яркий след в истории вашего рода, в истории села, малой родины Республики Коми и великой России. Мы гордимся подвигом Владимира Николаевича Носова. И сегодня, открывая памятник, мы снова и снова говорим: «Герои не умирают». Володя навсегда останется в наших рядах. А в наших сердцах сохранится благодарность за его подвиг. Вечная слава Герою Российской Федерации Владимиру Николаевичу Носову! Вечная слава всем ребятам, сложившим свои головы. Вечная память!»

https://rkomi.ru/news/2490