Коми отец выплатил взрослому сыну крупный долг

Родители расстались, когда сыну не исполнился год. Решением суда на отца была возложена обязанность ежемесячно перечислять на содержание ребенка четверть заработка.

Исполнительное производство о взыскании алиментов велось по месту регистрации должника — в Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 2. За 17 лет оно не раз оканчивалось по заявлению взыскателя или направлением исполнительного документа по месту работы должника и возобновлялось, когда платежи прекращались или должник увольнялся.

К 18-летию сына отец подошел с крупным долгом — в 788 тыс. рублей. Окончив исполнительное производство о взыскании текущих алиментов, судебный пристав возбудила исполнительное производство о взыскании задолженности.

Обращение взыскания на счета должника в банках дало результат: во-первых, таким образом было взыскано около 80 тыс. рублей, во-вторых, неудобства, созданные этой мерой принудительного исполнения, побудили должника выплатить долг как можно быстрее. Мужчина перечислил взыскателю больше 700 тыс. рублей, о чем пристав была немедленно уведомлена.

УФССП России по Республике Коми напоминает, что при оплате долга напрямую взыскателю в интересах должника поставить об этом в известность пристава — для того, чтобы меры принудительного исполнения были отменены.