Исполнительные производства в отношении мобилизованных жителей Коми подлежат приостановлению

УФССП России по Республике Коми информирует о том, что исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению.

В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» исполнительное производство может быть приостановлено судебным приставом полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявления о приостановлении исполнительных производств данная категория должников сможет подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов. Соответствующее взаимодействие налажено между Федеральной службой судебных приставов и Минобороны России.