Информационная программа «Новости» от 27.09.2022.





00:00 Выпуск.

01:05 В городе появляются новые пешеходные переходы и современное уличное освещение.

05:13 Предприниматели устраивают свалки.

07:37 В Инте проводится прививочная кампания.

13:52 Жителям Коми рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты.

14:43 Работники дошкольного образования отметили профессиональный праздник.

19:32 Студенты ИПТ участвуют в тематических мероприятиях и встречаются со спикерами.

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