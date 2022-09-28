Информационная программа «Новости» от 27.09.2022.
00:00 Выпуск.
01:05 В городе появляются новые пешеходные переходы и современное уличное освещение.
05:13 Предприниматели устраивают свалки.
07:37 В Инте проводится прививочная кампания.
13:52 Жителям Коми рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты.
14:43 Работники дошкольного образования отметили профессиональный праздник.
19:32 Студенты ИПТ участвуют в тематических мероприятиях и встречаются со спикерами.
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