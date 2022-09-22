Информационная программа «Новости» от 22.09.2022.
00:00 Выпуск.
00:59 В.Путин объявил частичную мобилизацию в России.
03:34 Очередное достижение интинских школ на республиканском уровне.
12:45 Медики приглашают горожан на вакцинацию.
19:04 Житель Инты подозревается в незаконном хранении наркосодержащего растения.
19:04 С 19 по 23 сентября проходит Всероссийская неделя безопасности дорожного движения.
20:42 Перерасчет размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению.
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