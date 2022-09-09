«Детали недели» — Международные отношения





На неделе в Коми побывала делегация из Узбекистана. Партнерство с этой ближневосточной страной у нашей республики не то, чтобы давние.

В прошлом году наши предприятия представили свою продукцию на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ: Большая промышленная неделя в Узбекистане». А в этом году, в мае, в Москве представители Коми ознакомились с лучшими образцами узбекской продукции.

О перспективах сотрудничества — в нашем интервью с генеральным консулом Узбекистана Алишером Бабаевым.