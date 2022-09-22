«Детали недели» — Бегом от цивилизации





Одним из народных лидеров в части импортозамещения на прошлой неделе стал Юрий Кислов из Прилузской деревни Верхолузье. Он вырастил на своем огороде урожай арбузов.

Его коллега по одиночеству, только уже из другой деревни, Мельниковчи, что в Сысольском районе, Михаил Лушков тоже занимается сельским хозяйством, выращивает овец.

Модное нынче явление для мегаполисов, когда человек отказывается от цивилизации и уезжает жить в тихий уголок, добралось и до нашего региона.

Что сегодня толкает людей оставить устроенный быт и максимально изменить свою жизнь?