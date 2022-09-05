День шахтера от 2.09.2022





В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные, смелые и сильные люди — горняки.

Для угледобывающих городов и районов День шахтера является важным праздником и широко отмечается концертами под открытым небом и народными гуляньями.

Во все времена горняки были и остаются гордостью Инты! Тяжелый и опасный труд интинских шахтеров давал уголь блокадному Ленинграду. Рекордные трудовые показатели горняков принесли Инте заслуженную славу города-труженика.