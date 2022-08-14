Запуск пригородного маршрута на паровозной тяге «Сыктывкар-Микунь» к 101-й годовщине Республики Коми





В Коми запустили железнодорожные экскурсии на ретропоезде с паровозной тягой.

Холдинг «РЖД» совместно с Правительством Республики Коми организовал пригородный маршрут на паровозной тяге в дни празднования 100-летия региона. Ретропоезд с паровозом П36 будет курсировать из Сыктывкара в Микунь и обратно.

Пассажиров первого рейса, который состоялся 14 августа, приветствовали Глава Республики Коми Владимир Уйба и заместитель начальника Северной железной дороги по Сольвычегодскому территориальному управлению Владимир Гусев.

«Сегодня мы даём старт уникальному проекту – по железной дороге республики из Сыктывкара в Микунь будет курсировать ретропоезд на паровозной тяге. Это событие приурочено к празднованию дня рождения республики. Реализация проекта стала возможна благодаря компании РЖД. И я благодарю за это руководство акционерного общества. Самое главное, что пассажиры ретропоезда смогут почувствовать его колорит, окунуться в мир прошлого и историю нашей республики. Всех с днём рождения нашей замечательной республики. С Праздником!», — поздравил Владимир Уйба.

https://rkomi.ru/news/2433