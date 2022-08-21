



Владимир Уйба поблагодарил участников и организаторов Вечера профессионального бокса за зрелищные поединки и яркие эмоции.

Спортивное событие с участием именитых боксёров России прошло 19 августа в Сыктывкаре на площадке культурно-спортивного комплекса «Лузалес-арена» и было приурочено к празднованию 100-летия региона.

Вечер профессионального бокса организован при поддержке Правительства Республики Коми. На ринге выступили восемь пар боксёров. В их числе – бронзовый призёр Олимпийских Игр, трёхкратный чемпион России Владимир Никитин. Он сразился с Элли Мверанги из Танзании за титул чемпиона ЕВР (EURASIAN BOXING PARLIAMENT – Евразийской Федерации профессионального бокса) и одержал победу. Как отметил Владимир Никитин, для него это был последний бой. В будущем спортсмен намерен остаться в республике и помогать местным юным спортсменам.

Поддержать российских боксёров прибыли именитые спортсмены – чемпионы Олимпийских игр Альберт Батыргазиев и Виталий Дунайцев. Прямую трансляцию главных поединков турнира за титулы чемпиона России и чемпиона EBP показали телеканалы «Матч ТВ» и «Юрган».

https://rkomi.ru/news/2456