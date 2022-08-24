В Сыктывкаре управляющая компания под контролем пристава выполнила требования жильцов

Судебный пристав УФССП России по Республике Коми окончила два исполнительных производства, возбужденных в отношении сыктывкарской управляющей компании.

Взыскатели — жители домов по ул. Морозова и ул. К. Маркса — обратились в суд, так как состояние общего имущества не соответствовало установленным требованиям. В одном случае двери технических помещений дома были ржавыми, требовали покраски и неплотно затворялись, в другом — отмостки заросли мхом и другой растительностью.

Суд не только обязал управляющую компанию обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания граждан, но и взыскал с нее компенсации морального вреда, штрафы за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя, расходы на оплату услуг представителей.

Чтобы не увеличивать расходы за счет исполнительского сбора, после возбуждения исполнительного производства компания-должник без промедления направила приставу подробный фотоотчет об исполнении решения суда и акт приемки работ взыскателями.