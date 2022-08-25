В Коми Пенсионный фонд учел потерянный стаж сельчанки

Судебный пристав Межрайонного отделения по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончила исполнительное производство, возбужденное в отношении ОПФР по Республике Коми. По решению суда должник включил в страховой стаж периоды работы, отраженные в архивной справке, произвел перерасчет страховой пенсии по старости работнице корткеросского СПК «Большой Луг».

Пенсионерка обратилась в суд, так как Пенсионный фонд не принял архивную справку, выданную администрацией Корткеросского района, сославшись на отсутствие полных данных работника. Дело в том, что справка была составлена на основе лицевых счетов конца 1970 — начала 1980 годов, в которых указано не полное имя работницы — Земфира, а сокращенное — Земма.

Свидетели подтвердили, что в селе был только один человек с таким именем, который в заявленные периоды работал в сельхозкооперативе.

Суд счел, что сокращение имени в лицевых счетах не должно лишать гражданку права на пенсионное обеспечение, и удовлетворил ее требования.

После возбуждения исполнительного производства Пенсионный фонд сообщил приставу о фактическом исполнении требований, приложив обновленные данные о стаже взыскателя и перерасчете пенсии.

В 2022 году это четвертое исполнительное производство о защите трудового стажа, которое окончено в УФССП России по Республике Коми фактическим исполнением.