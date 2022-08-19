Судебные приставы Сыктывкара осваивают спортивное ориентирование

На большом пальце — компас, за три минуты до старта судья выдает чип, чтобы отмечаться на каждом из 16 пунктов, и карту.

7 команд-участниц, в командах — от 4 до 6 человек.

В преддверии Дня государственного флага Российской Федерации судебные приставы г. Сыктывкара вместе с сотрудниками других правоохранительных органов приняли участие в Чемпионате отделения ОГО ВФСО «Динамо» в Республике Коми по спортивному ориентированию.

У каждого члена команды – своя петляющая дистанция-бабочка. Ее длина – если по прямой — 5,5 км, однако ориентировщики пробегают в 2 раза больше.

«Сложность маршруту придают многочисленные тропинки в этой лесополосе. Побежал не по той, контрольный пункт не нашел, потерял время», — делится впечатлениями заместитель начальника Отделения судебных приставов по ОУПДС г. Сыктывкара Вадим Калинин.

Команда УФССП России по Республике Коми по ориентированию только осваивает этот вид спорта и пока не может тягаться в скорости с мастерами. Но баллы, заработанные на этих стартах, сыграют свою роль при подведении итогов региональным обществом «Динамо» в конце года.