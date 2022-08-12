Посещение Сыктывкарского предприятия ООО «ПромбытСтрой»





Владимир Уйба ознакомился с производственною деятельностью ООО «ПромбытСтрой».

Сыктывкарское предприятие выпускает строительные металлические конструкции, изделия и их части. Компания реализовала проект по модернизации металлообрабатывающего производства по программе финансирования Регионального Фонда развития промышленности Республики Коми.

ООО «ПромбытСтрой» начало деятельность в 2005 году как строительно-монтажное предприятие. К 2018-му году общество развилось в строительную компанию полного цикла, ориентированную на промышленный сектор строительства. Основной рынок сбыта – г. Сыктывкар в Республике Коми. На предприятии работает 240 человек, есть свой парк специализированного автотранспорта, грузоподъёмных и самоходных механизмов.

В 2019-м году компания приняла решение о развитии собственного производства металлоконструкций, для чего были приобретены мощности соседнего металлообрабатывающего предприятия. Реализация разработанной программы по реконструкции цехов и модернизации производства уже в 2020 году позволила успешно реализовать проект по обеспечению строительными металлоконструкциями общим объёмом свыше 1 200 тонн объекта «Реконструкция Республиканского стадиона в г. Сыктывкаре».

https://rkomi.ru/news/2425