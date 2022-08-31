Коровник Агрокомплекса «Инта Приполярная» продолжит работу





Принято решение о том, что молочный цех и коровник агрокомплекса «Инта Приполярная» продолжат свою работу.

Напомним, что в рамках рабочего визита зам. председателя Правительства Республики Коми — министра финансов Республики Коми Владимира Казакова и министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Алексея Буткина, обсуждался вопрос перевоза интинского стада в южные районы Коми.

Депутат Госсовета РК Александр Попов сообщил, что в Прилузский район будут вывезены только телята, которых в зимнее время попросту негде содержать.