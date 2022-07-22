В танцевальных классах хореографического отделения ДШИ обновили пол





В танцевальных классах хореографического отделения Интинской детской школы искусств обновили пол.

Новый ударный пол уложили в двух танцевальных помещениях. Для этого ещё в апреле было закуплено три рулона по 20 метров балетного линолеума, фанера для покрытия площади в 120 квадратных метров и особая армированная лента. На все материалы ушло 327 тысяч рублей. Сами ремонтные работы обошлись детской школе искусств в 238 тысяч рублей.