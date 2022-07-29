Сельский дом культуры и библиотека поселка Юсьтыдор переезжают в новое здание.





У культработников поселка Юсьтыдор большая радость. Сельский дом культуры и местная библиотека переезжают в новое здание. Дом, в котором сегодня располагаются сельский дом культуры и библиотека, построен в 1970 году. Клуб здесь работает практически со сдачи в эксплуатацию дома, а это более 50 лет.

20 июля Глава городского округа — руководитель администрации Владимир Киселёв подписал постановление о передаче на баланс Центра национальных культур здания бывшего детского сада Ручеек. Сюда и переедут сельский дом культуры и филиал библиотеки.