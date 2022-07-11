ПРОСТО СКАЗОЧНАЯ РЫБАЛКА Часть 1 РЫБА НЕ КЛЮЁТ, А УЛОВ РАСТЁТ





7 ИЮЛЯ. Жаркий летний день. Рыба ловиться совсем не хочет. Каждую поклёвку приходится упрашивать. Меняю места. Пробую весь свой рыбацкий арсенал. И мои труды не пропали даром. То что началось вечером после захода солнца, это ПРОСТО СКАЗОЧНАЯ РЫБАЛКА ! Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц. сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! #Комирыбак #рыбалка2022 #РыбалкаНаСпиннинг