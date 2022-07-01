ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ КОМИ РЫБАКА





Как люди живут на Севере ? Да так же ,как и на Юге. Только в середине лета могут одеваться по зимнему ))) Представляю вам историю одного дня. Обо всём понемножку. Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! Лодку из ПНД заказывал здесь : https://vk.com/vezdehod11 Скидка 5 тысяч рублей по промокоду "Коми Рыбак". На остальной товар 5% Плащ палатку заказывал тоже здесь. #Комирыбак #рыбалка2022 #РыбалкаНаСпиннинг