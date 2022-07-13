Информационная программа «Новости» от 12.07.2022.





00:00 Выпуск

00:55 Проект Общероссийского Народного Фронта «Все для победы».

08:55 Реализация программы "ФКГС".

11:45 Интинская ТЭЦ проводит ремонтные работы.

17:36 Замена пожарных гидрантов.

17:36 В Коми введен особый противопожарный режим.

21:00 Интинцы отметили День семьи, любви и верности.

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