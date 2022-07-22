Акцент событие от 21.07.2022





00:00 Выпуск

00:15 Ушла из жизни почетный гражданин Инты Павла Ивановна Клишевич.

01:51 ЦБС поддержала акцию по сбору книг для Донецкой и Луганской народных республик.

03:13 Прямая линия на тему "Пожарная безопасность в летней период".

07:37 В танцевальных классах хореографического отделения ДШИ обновили пол.

11:46 Заболеваемость коронавирусной инфекцией значительно снизилась.

15:34 Сотрудники управления ГО и ЧС администрации округа и ГИМС провели профилактическую акцию «Безопасность на воде».

17:45 В центре города появились новые дорожные знаки.