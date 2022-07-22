Акцент событие от 21.07.2022
00:00 Выпуск
00:15 Ушла из жизни почетный гражданин Инты Павла Ивановна Клишевич.
01:51 ЦБС поддержала акцию по сбору книг для Донецкой и Луганской народных республик.
03:13 Прямая линия на тему "Пожарная безопасность в летней период".
07:37 В танцевальных классах хореографического отделения ДШИ обновили пол.
11:46 Заболеваемость коронавирусной инфекцией значительно снизилась.
15:34 Сотрудники управления ГО и ЧС администрации округа и ГИМС провели профилактическую акцию «Безопасность на воде».
17:45 В центре города появились новые дорожные знаки.