Журналисты за круглым столом обсудили вопрос прививания культуры чтения





Как вернуть в массы культуру чтения? Чтобы и взрослые , и дети читали больше и книги и журналы. А значит меньше обращались к гаджетам и к интернету. В эпоху цифровых технологий изданное на бумаге становится все менее востребованным. «Даешь союз «бумаги» и «цифры»!» -с таким призывом сегодня выступили участники круглого стола в Национальной библиотеке. Журналисты, печатники, специаисты библиотечного дела поддержали своих коллег из Татартсана, которые завили лозунг первыми. Кстати, именно казанцы призвали коллег по всей стране поддержать акцию.