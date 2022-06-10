✳ Вести Тимана. Сосногорск | 10.06.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Социальные работники Сосногорска отметили профессиональный праздник. Праздничное мероприятие, посвященное людям с широкой душой и открытым сердцем, прошло в стенах городского Дома культуры «Горизонт»
04:19 — ЗВУКИ ПАРМЫ
В Центре коми и национальных культур прошло мероприятие «Звуки пармы» для детей из оздоровительного лагеря. Ребятам рассказали о лесной природе и жителях тайги, а также о мифах коми, согласно которым в чаще живут злые духи. Затем детей познакомили с народными музыкальными инструментами.
05:59 — ВМЕСТЕ ВСТРЕТИМ ДЕНЬ РОССИИ
День России жители Сосногорска отпразднуют концертной программой и спортивными мероприятиями
07:53 — ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ…
Сотрудники Детской и юношеской библиотеки провели цикл мероприятий для школьников из летних оздоровительных лагерей. Программу посвятили дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка. Ребятам разного возраста – от 1 до 4 класса – предложили разные активности.
09:55 — ОСТАНОВИСЬ ДО ПЕРЕЕЗДА
Девятого июня отмечался Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. Чтобы напомнить водителям о соблюдении правил на этих важных участках, сотрудники Сосногорского территориального управления Северной железной дороги провели акцию «Остановись до переезда»