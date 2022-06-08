✳ Вести Тимана. Сосногорск | 08.06.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — УСПЕХИ ШКОЛЫ №4
Представители Российского движения школьников из Сосногорска приняли участие в V съезде организации в Москве. Куратор первичного отделения на базе 4-ой школы Наталья Карякина и шестиклассница Валерия Корсак стали лучшими в Коми по итогам личного рейтинга. А ученица 10-го класса Ксения Рудая выступила на всероссийской конференции «Краеведение и наука на Европейском Северо-Востоке России».
03:02 — «ПИЛИГРИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «ПОЛЛИАННА»
Театральная студия «Пилигрим» городского дома культуры «Горизонт» представила свою новую работу. Очередным спектаклем, поставленным артистами, стала «Поллианна». Постановка основана на повести американской писательницы Элинор Портер.
06:23 — ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА
Сотрудники Детской и юношеской библиотеки провели интеллектуальную игру для ребят из летнего трудового лагеря. Подобные активности для школьников здесь проходят регулярно, на этот раз темой была профориентация. Вопросы касались различных профессий.
08:20 — ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАЗЪЯСНЯЕТ
Начальник отдела социальных гарантий ГБУ РК «ЦСЗН г. Сосногорска» Ирина Шишлонова о республиканских ежемесячных денежных выплатах