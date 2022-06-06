✳ Вести Тимана. Сосногорск | 06.06.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — САД ПАМЯТИ
Сосногорск присоединился к международной экологической акция «Сад памяти». Впервые она была проведена в 2020 году для того, чтобы увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Главная задача — посадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.
02:43 — СУББОТНИК В ПАРКЕ
Работники районной администрации вышли на субботник. Они навели порядок в семейном парке «Югыд лун» и его окрестностях.
04:15 — КРОСС-КАНТРИ
На стадионе «Черемушки» провели первый этап велосоревнований в дисциплине «кросс кантри». Гонки открыли сезон летних заездов. Мероприятие собрало почти 100 участников – как любителей, так и профессионалов.