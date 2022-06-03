✳ Вести Тимана. Сосногорск | 03.06.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — СБОР ПОМОЩИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Сосногорске продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. До конца лета она принимается в городском доме культуры «Горизонт» и Доме детского творчества.

01:30 — ТЕПЛОЕ СОЛНЫШКО

В Сосногорском районе продолжается реализация республиканского проекта «Народный бюджет». В этом году планируется реализовать 23 инициативы жителей муниципалитета. В одиннадцатом детском саду работы уже завершены. Здесь по проекту «Теплое солнышко» заменили окна.

03:40 — #ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС

В Сосногорске подвели итоги голосования за общественные территории, которые будут благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» в следующем году. Оно [голосование] проходило с 15 апреля по 30 мая на единой федеральной платформе. Всего было подано 1963 голоса.

06:16 — УРОК БЕЗОПАСНОСТИ

Воспитанники сосногорской Кадетской школы побывали на экскурсии в эксплуатационном вагонном депо. Мероприятие прошло в рамках месячника «Осторожность, внимательность и знания — залог безопасности на железной дороге».

08:22 — В ГОСТЯХ У СПАСАТЕЛЕЙ СОСНОГОРСКОГО ГПЗ

Сотрудники аварийно-спасательных формирований Сосногорского газоперерабатывающего завода рассказали юным горожанам о своей работе. Показательные представления для ребят подготовили бойцы ведомственной пожарной части и военизированного газоспасательного отряда.

13:00 — В ЛИДЕРАХ «ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЙ»

Ученики 4-й школы представили Сосногорск на республиканском этапе «Президентских состязаний», который прошел в Сыктывдинском районе. 12 семиклассников отправились на эти соревнования, выиграв муниципальный этап.

14:14 — ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ

О трудоустройстве подростков в летний период рассказывает начальник отдела содействия работодателю в подборе необходимых работников ГУ РК «Центр занятости населения г. Сосногорска» Вера Царинная