ВЕСЕННЯЯ РЫБАЛКА НА СЕТИ УДОЧКА В КЛЕТОЧКУ РУЛИТ





Самый эффективный способ ловли рыбы. Рыбалка на сети в Республике Коми разрешена законом. Друзья, буду рад видеть вас на моём канале в Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/id/61e0626dfa3ff147bda69444 и на Рутубе https://rutube.ru/channel/23850231/ Лодку из ПНД заказывал здесь : https://vk.com/vezdehod11 Скидка 5 тысяч рублей по промокоду "Коми Рыбак". На остальной товар 5% кстати, плащ — палатку брал тоже здесь. Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! #весновка #лодкаПНД #рыбалканасети