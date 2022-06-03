



Вторая трагедия на воде за лето. И снова ребёнок. В Прилузье утонул 8-летний мальчик. Накануне ребята из деревни Загарская без присмотра взрослых отправились купаться к реке Лузе. Один из них в итоге ушёл под воду, второй, его брат 11 лет, смог удержаться на спине, его снесло достаточно далеко от места происшествия, там он зацепился за бревно. Его спасли. Ещё двое ребят успели выбрать из воды и убежали домой. Накануне на место выехали пять лодок, в том числе сотрудники «СПАС-Коми». Но поиски не увенчались успехом. Сегодня к ним подключились водолазы. В полдень тело ребёнка всё же нашли в реке, примерно в том же месте. Причём местные жители. Они также активно принимали участие в поисках.