РЫБАЛКА В ШТОРМ





Видать матушка ПРИРОДА решила испытать меня на прочность. В прошлый раз рыбачили под раскаты грома и проливной дождь. На этот раз штормовой ветер и огромная волна. Но несмотря на все эти природные катаклизмы свою рыбу мы поймали ! Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! Лодку из ПНД заказывал здесь : https://vk.com/vezdehod11 Скидка 5 тысяч рублей по промокоду "Коми Рыбак". На остальной товар 5% Плащ палатку заказывал тоже здесь. #Комирыбак #рыбалка2022 #РыбалкаНаСпиннинг