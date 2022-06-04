«Республика — это мы»: Одей Найель Альшоара





Сегодня в студии "Комиинформа" студент Сыктывкарского государственного университета им. П.Сорокина иорданец Одэй Найель Альшоара. Одей признается, что приехал в Коми случайно, просто выбрал город из предложенных, кто мог принять иностранного студента в середине семестра.

Выбрал — и не прогадал. Тут Одей учится уже 4 года, в этом году закончил 4-й курс медицинского факультета. В дальнейшем планирует получить специальность пластического хирурга, открыть свою клинику.

https://komiinform.ru/news/234937/